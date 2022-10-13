林鶴明：台北市不會發生棄保 僵持到最後一刻

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（中央社記者溫貴香台北13日電）台北市選情陷入膠著，民進黨副秘書長林鶴明今天分析，民進黨台北市長參選人陳時中現在開始站路口，已經進入選舉新模式，只要能掌握住支持者，相信選情也會開始熱起來；「台北市不會發生棄保」。

台北市長、新竹市長兩地「三腳督」激烈選情，林鶴明今天接受接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪。對於台北市長選情，林鶴明表示，陳時中現在開始站路口，跟民眾面對面，晚上也會開直播回應網友問題，空戰跟陸戰雙線並行，已經進入選舉新模式，只要能掌握住支持者，相信選情也會開始熱起來。

他以1994台北市長選舉為例表示，趙少康、黃大洲、陳水扁三強鼎立，但國民黨台北市長參選人蔣萬安沒有當時的趙少康強，民眾黨支持的前副市長黃珊珊實力也不輸當年黃大洲。如果趙少康當時都沒有辦法操作棄保，那蔣萬安怎麼可能有辦法，代表今年不會發生大板塊的棄保，彼此民調也可以發現差距其實都不大，相信參選人都會趨於保守，以不犯錯為優先。

他說，棄保在台北市不會發生，選戰會僵持到最後一刻。

至於同樣「三腳督」的新竹選戰部分，對於台中市長盧秀燕陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安走訪市場，他質疑，是否向國民黨黨中央報備，國民黨主席朱立倫若繼續曖昧操作，到了2024就會自食惡果。（編輯：蘇龍麒）1111013