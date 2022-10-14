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陪林姿妙拜票 朱立倫：媽媽縣長最棒

2022/10/14 13:21（10/14 13:31 更新）
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國民黨主席朱立倫（前右）14日前往宜蘭市傳統市場，陪同競選連任的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（前右2）掃街拜票。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月14日
國民黨主席朱立倫（前右）14日前往宜蘭市傳統市場，陪同競選連任的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（前右2）掃街拜票。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月14日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）綠營批評，宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，成選舉負面教材。國民黨主席朱立倫今天認為，民進黨用司法打壓國民黨參選人已不是新聞，有媽媽精神才能照顧縣民，媽媽縣長最棒。

朱立倫上午先後前往羅東鎮與宜蘭市傳統市場，陪同爭取連任的國民黨籍縣長參選人林姿妙拜票。

媒體詢問，民進黨台中市多名議員日前透過廣告看板串聯，批台中市長盧秀燕施政滿意度輸給涉貪污案的林姿妙；宜蘭綠營也認為，宜蘭過去很優秀，是各縣市拿來比好的「高標」，如今成負面教材，變成比爛「低標」，林姿妙愧對宜蘭人。

朱立倫回應，今天在傳統市場拜票時，每一名攤商和縣民都說「林姿妙是最好、最認真的縣長」，但被民進黨這樣欺負，大家感到很不捨。民進黨動用司法、動用媒體，用各種方式打壓國民黨參選人，這已經不是新聞，不是只有林姿妙，但國民黨一定拚到底。他也相信宜蘭縣民的眼光是雪亮的，一定可以用選票全力支持林姿妙。

朱立倫表示，國民黨今晚在台中舉行「十全十美，女力挺台灣」聯合造勢活動，就是要展現女力，媽媽市長、媽媽縣長是最棒的。（編輯：李錫璋）1111014

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