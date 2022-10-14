皆受邀工具機公會大會 盧秀燕與蔡其昌同場交鋒

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台灣工具機暨零組件工業同業公會14日在台中舉辦第6屆第一次會員大會，台中市長盧秀燕（後右4）與民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（後左4）皆受邀出席。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天舉辦會員大會，台中市長盧秀燕與民進黨籍台中市長參選人蔡其昌皆受邀出席，雙方都聚焦台中國際會展中心的興建規劃，並就政見交鋒。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天舉辦第6屆會員大會，同時辦理理監事選舉，行政院副院長沈榮津、盧秀燕與蔡其昌等人皆受邀出席。

蔡其昌先上台致詞，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，他過去協助產業解決與面對各種問題，未來他不管是什麼角色，目標都是一致的。前台中市長林佳龍時期，爭取台中國際會展中心，預算交由盧秀燕動土興建，未來若他有機會擔任市長，會恢復林佳龍的規劃有4000個攤位，讓業界的需求能夠滿足。

蔡其昌說，面對缺工的問題，他主張國中小營養午餐免費、大量興建社會住宅，讓年輕人願意住在這個城市，幫助台中留住人才，市政府要想辦法讓企業的外部成本降低，才能增加競爭力。

盧秀燕表示，台灣是工具機及零組件工業大國，產業大部分都落在台中地區，近年面臨各種挑戰，但產業克服困難創造很好的成績。過去20年中部一直希望有國際會展中心，她上任後讓台中國際會展中心開工，預計明年硬體結構完工，民國114年會開幕營運，並規劃5000個攤位。

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盧秀燕說，台中市政府希望輕稅簡政，她上任後調降地價稅，希望協助工商業界與民生用戶能有更好的發展，她身為市長，希望台中可以富裕與繁榮，最後向產業各界致敬。

針對台灣2050淨零排放政策，沈榮津表示，這是對台灣產業界非常大的挑戰，要怎麼面對低碳、零碳，是很嚴肅的問題，過去大家說這是政府的問題，但現在需要一起面對，政府不會讓業界孤單，結合經濟部、工業局與相關部會一起迎接挑戰，只要因應得宜，危機就是轉機甚至提升產業競爭力。（編輯：郭諭儒）1111014

台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會14日在台中舉辦，行政院副院長沈榮津出席表示，台灣2050淨零排放政策對產業界是非常大的挑戰，過去大家說這是政府的問題，但現在需要一起面對，政府也不會讓業界孤單，會一起迎接挑戰。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日

台中市長盧秀燕14日應邀出席台灣工具機暨零組件工業同業公會第6屆第一次會員大會，致詞表示，中市府盼輕稅簡政，她上任後調降地價稅，希望協助工商業界與民生用戶能有更好發展，她身為市長，希望台中可以富裕與繁榮，最後並向產業各界致敬。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日