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王育敏造勢 馬英九批民進黨讓嘉義縣無競爭力

2022/10/15 21:02
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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天晚間舉行造勢晚會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫到場力挺；馬英九批評民進黨在嘉義縣執政20年，競爭力卻都墊底，籲鄉親支持王育敏。

王育敏傍晚在朴子市與國民黨縣議員參選人李國勝成立聯合競選總部，晚間在朴子市公所前廣場舉辦造勢晚會，站台助講除了馬英九、朱立倫外，還有中廣董事長趙少康、立委江啟臣、翁重鈞等人，更邀請到退出民進黨的前立委林國慶站台，現場湧入大批支持者齊聲高呼「凍蒜」。

馬英九致詞表示，王育敏曾任財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會執行長、第8、9屆立法委員，具備社會福利的專業，歷練完整，這次參選主要發展長才，吸引年輕人返鄉，並推動觀光、外銷農產、籌設運動中心、增加育兒補助，還有長照資源等，未來一定是一名好縣長。

馬英九指出，民進黨在嘉義縣執政20年，在雜誌調查各縣市總體競爭力的排名以及幸福指數，都只有年年退步，甚至倒數第一名，只要嘉義縣長能換人換黨做，王育敏一定能改善這種劣勢。

朱立倫致詞指出，王育敏是嘉義人，老家在中埔鄉，大家以為國民黨在嘉義縣沒有人才，不過，台灣最強的市長侯友宜就是嘉義縣人，國民黨推出同樣優秀的人才就是王育敏。

朱立倫表示，嘉義縣過去幾年的各項指標持續退步，人口流失，民進黨認為是國民黨過去執政所造成，這是一個大笑話，因為民進黨在嘉義縣已執政20年，這種情況卻沒有改善；自己擔任桃園市長後，就業機會及所得都增加，年輕人返鄉工作，嘉義縣卻越來越差，嘉義縣一定要改變，讓國民黨一個機會。（編輯：郭諭儒）1111015

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