傳高虹安要求妥善處理論文風波 柯文哲：假新聞

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台灣民眾黨主席柯文哲（前右5）15日晚間為黨籍新竹市長參選人高虹安（前右4）站台時指出，高虹安會是最棒的市長，一定能讓新竹變成台灣的科技城市；而作為新竹子弟，希望大家可以支持她。中央社記者郭宣彣攝 111年10月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）針對台灣民眾黨立委蔡壁如論文事件，傳出高虹安在第一時間聯繫台北市長柯文哲要妥善處理。柯文哲今天說，國家最多的是謠言，這事情發生後，高虹安完全沒有打電話給他，所以是假新聞。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天出席民眾黨新竹市長參選人高虹安舉辦的「新竹找安、團結之夜」時表示，高虹安會是最棒的市長，一定可以讓新竹變成台灣的科技城市，這他很確定，而作為新竹子弟，希望大家可以支持高虹安。

柯文哲接受媒體聯訪時表示，關於蔡壁如論文的事，外傳高虹安第一時間跟他聯繫，希望妥善處理這件事，看到此新聞感到很驚訝，他是講話有信用的人，這件事情發生後，高虹安完全沒有打電話給他，所以那個新聞是假的。

民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，遭德明科大撤銷學位，蔡壁如昨天宣布辭職立委以示負責。柯文哲也表示，這是她的個性，她是個有擔當的人「何必給別人誣賴」，她想要先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法。

有關蔡壁如論文遭德明科大撤銷部分，柯文哲也說，這事件程序應該要對，不可以跟媒體講，但當事人完全沒有資料，這樣人家辯護都有問題了。

他指出，現在也沒一個正式的審定書，要判人家死刑，也要給人家判決書，這不是一個人權國家該有的事。（編輯：卞金峰）1111015

民眾黨主席柯文哲（右）15日晚間受訪表示，關於立委蔡壁如論文事件，外傳黨籍新竹市長參選人高虹安第一時間跟他聯繫盼妥善處理，他看到新聞感到很驚訝，他是講話有信用的人，這件事情發生高虹安完全沒有打電話給他，所以那個新聞是假的。中央社記者郭宣彣攝 111年10月15日