沈慧虹發通盤政見文宣 摺頁盤整6大城市願景

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天推出「超級城市攻略」摺頁，透過圖集、精華文字盤整她的6大城市願景，讓選民了解她的市政擘劃與構思。

沈慧虹競選辦公室今天發新聞稿，沈慧虹表示，宣布參選至今已經提出超過20個主題政見，並已連續13週、每週都有政見發表直播記者會，直接與市民面對面，就是希望透過政見以讓新竹回歸正向選舉。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥表示，這份「超級城市攻略」已透過家戶投遞方式送到市民家中，讓選民第一時間掌握沈慧虹的願景，掌握政見精華，選擇自己和下一代想要的未來。

劉康彥指出，這份A4大小摺頁，列出沈慧虹「超級城市6大願景」精華，其中與孩子們息息相關的「未來教育」系列，包含雙語課程、到營養午餐，還有能給孩子們更好學習環境的新校園運動2.0。

劉康彥表示，另外還有市民關心的交通議題「先進軌道」政見，以及幸福加倍社福政見、宜居生活、科技首都、舊城再起等面向，集結沈慧虹32年公務機關功力、新竹治理經驗，兼顧各族群需求的用心規劃。（編輯：張銘坤）1111016