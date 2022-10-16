駐關島辦事處長投書媒體 籲支持台灣參與IPEF

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（中央社台北16日電）駐關島辦事處處長昨天投書媒體指出，過去兩年多所推動的多項經貿合作足以證明，台灣對「印太經濟架構 （IPEF）」所重視的議題能做出貢獻，並呼籲關島應支持台灣儘快參與IPEF。

美國總統拜登今年5月宣布成立IPEF，包括東南亞各國、韓國、印度、澳洲等14個會員國上個月召開首次部長級會議。辦事處發布新聞稿稱，該會議中所揭示的綠能、永續發展及供應鏈韌性等，都是關島及其鄰近太平洋島國高度關切的議題。

陳盈連投書關島媒體「太平洋日報」（Pacific Daily News）指出，IPEF所關切的議題，台灣都能做出具體貢獻，他並舉例，會中所強調的「四大支柱」（four pillars），自由及公平的貿易、供應鏈韌性、綠能及環境標準、稅務及對抗貪腐，台灣都能協助達成。

陳盈連在文中提及，現代人生活必需的手機、汽車、電腦、電視、冰箱、洗衣機、LED燈泡裡，都會用到半導體，因此台灣領先世界的半導體研發與製造，以及台灣在高科技產業的其他能力，必定可以協助IPEF積極著墨的供應鏈韌性議題。

另外，台灣推動零碳排放的各項作為，也足以成為IPEF各會員國的重要參考範例，協助發展綠能及環境標準。陳盈連寫道：「台灣許多企業積極落實ESG (環境、社會、公司治理) 準則，也是足以分享給IPEF各會員國的重要參考經驗，可以加速促成民間企業的參與，共同對抗氣候危機。」

針對IPEF所關切確保自由及公平貿易的目標，陳盈連則舉台灣和美國間長期穩定的貿易夥伴關係為例，稱之為「確保自由和公平貿易的最佳模式之一」。文中寫道：「台美長期以來穩定的貿易夥伴關係是IPEF推動「自由及公平貿易」的最佳示範，足以協助IPEF達成永續性、包容性的經濟成長目標。」

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文中也強調，台灣在關島推動的各項經貿合作，包括關島–桃園經濟論壇、關島–台中姐妹市協定、關島–台灣教育論壇等，稱之足以證明台灣對IPEF能夠做出具體貢獻。陳盈連寫道：「希望關島及印太盟友都支持台灣儘快參與IPEF。」

據駐關島辦事處透露，辦事處這篇投書是週五（10月14日）上午以電子郵件寄給關島「太平洋日報」，該報於當日下午即回覆稱「隔天 (10月15日) 就刊登」。辦事處指出，該報短時間回覆刊登，足以看出關島主流媒體對文中論述的肯定。（編輯：黃自強）1111016