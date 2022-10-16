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推動客家文化 蔣萬安：與中央重點發展區串連

2022/10/16 17:38
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（中央社記者劉世怡台北16日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席台北市客家自強會會員大會時表示，誓言當客家鄉親最強後盾，未來當台北市長，一定大力推廣客家文化，並串連中央已規劃的69個重點發展區。

國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席台北市客家自強會的會員大會暨頒發敬老獎助學金活動，也向在場所有客家鄉親致意。

蔣萬安致詞時表示，未來當台北市長，一定大力推廣客家文化，並舉辦客家義民嘉年華，為客家文化產業帶來創新能量，「我會當客家鄉親最強的後盾，最有力的靠山」。

蔣萬安指出，從1988年「還我母語的運動」開始，客家鄉親一直持續爭取權益，但一路走來，還是有很多需要持續加油的地方。

對於中央已規劃69個客家文化重點發展區，卻沒把台北市列入，蔣萬安表示，台北市有相對優渥的預算及資訊優勢，未來會利用這些優勢，把台北市與這69個區串連結合，全面發展客家文化。

針對客家文化發展遇到的斷層問題，蔣萬安強調，自己會負起責任，讓年輕族群，無論是否是客家籍，都能實際接觸並熱愛客家文化，甚至將客家文化融入日常生活；台北市未來將把每年舉辦的義民祭擴大規模、舉辦客家義民嘉年華，結合客家語言、音樂、藝術、戲劇、美食等元素，讓更多年輕朋友了解並熱愛客家文化。

蔣萬安強調「推動客家文化是我的責任，更是我的使命」，也希望未來跟自強會理事長有緊密的合作、與自強會鄉親攜手努力，打造更美好的台北。（編輯：方沛清）1111016

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