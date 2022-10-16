機車業後援會成立 陳時中允增排氣檢驗費補助
2022/10/16 18:20
（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天針對機車業提出政見，允諾提升機車排氣定期檢驗費用、提供電動機車修理技術輔導，並加強廢輪胎回收機制，產官合作一起服務市民。
陳時中競選市長機車業後援會舉行成立大會，由台北市機車商業同業公會理事長謝顯昌擔任會長，行政院副院長沈榮津也到場表達支持。
陳時中致詞表示，根據台北市交通局統計，機車負擔很大的運量，是非常重要的交通工具，在場機車業者們負責這項交通工具日常保養的同時，也維護了交通安全。
陳時中說，趁著沈榮津在場，他要允諾大家，若當選會與中央合作、共同分擔，將政府全額補助的機車排氣定期檢驗費用從新台幣80元調漲到120元，還要提供電動機車修理技術輔導，並加強廢輪胎回收機制以達到循環經濟。
陳時中指出，將來希望產官合作一起服務市民，讓大家過更好的生活、讓社會更安全穩定，並拜託大家支持民進黨提名的議員，與市府組成團隊，把事情做好、做成功。（編輯：方沛清）1111016
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