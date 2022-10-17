連跑萬華、北投勘災 陳時中有感清潔人員辛勞

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）颱風尼莎帶來豪雨，台北市多處發生積淹水災情，民進黨台北市長參選人陳時中今天接連到萬華、北投勘災，有感於工務團隊及清潔人員負責善後的辛勞，承諾若當選將協助打造更完善的工作環境。

陳時中今天上午到萬華區桂林疏散門關心積水狀況，接著到北投區中興路與竹子湖路口勘災。他隨後在臉書發文表示，風雨肆虐後的台北，總能看見一群防災工務團隊及清潔人員在堤外、公園、巷弄街道負責善後，辛苦地協助還原市貌。

陳時中說，這兩天降下豪大雨，河濱公園有多處被暴漲的河水吞沒，他在勘災過程看見水退去後留下的滿地垃圾、雜物與泥濘，部分區域淤泥之深，腳踩下去根本拔不出來，影響市民通行。

陳時中指出，在風雨中，工務與環保清潔人員緊急出動，忍耐著刺鼻的臭味，竭盡全力只為盡快恢復市容，台北的每個角落都能看見他們彎腰辛勤工作的身影，讓市民享有美好生活環境，「辛苦了！由衷的謝謝您們。」

陳時中表示，事實上，台北市6000多名清潔隊人員除了家戶垃圾收運、廚餘與資源回收，還要負責街道清掃、清除廣告、疏通溝渠、紙錢清運、環境稽查等繁重業務，疫情期間更擔起環境消毒工作，讓全體市民安心。

陳時中說，這些第一線維持城市運作的人，曾向他反映在工作現場遇到的種種困難，他都有記在心上，並承諾當選後將針對清潔、工務人員及北捷、動物園等第一線人力配置需求、人事管理與獎勵措施的內容進行檢視，聽取工會的意見，協助建立良好工作環境。（編輯：張銘坤）1111017