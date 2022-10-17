張善政龍潭婦女後援會成立 重申成立婦幼局決心

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，上週他提出婦幼政見，宣布若當選桃園市長將成立婦幼局，照顧婦女跟幼兒，他呼籲民眾票投給張善政才能翻轉桃園，2024年才能改變台灣。

張善政在競選總部主任委員、立委呂玉玲及黨籍市議員參選人的陪同下，下午前往龍潭區競選服務處出席婦女後援會成立大會，受到參與的婦女團體歡迎，高喊善哥凍蒜，並授旗啟動輔選，張善政致詞表示，感謝大家不怕下雨熱情參與，他也一樣有熱情捍衛市民的福利。

張善政接受媒體聯訪時，對於桃園市長鄭文燦說民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的民調要擴大領先5到8個百分點。張善政指出，團隊面對民調是一步一腳印、把成績做出來。

張善政表示，鄭文燦說他對桃園建設沒貢獻，但他提醒鄭文燦，在2016年時，國發會核准桃園綠線捷運規劃，當時鄭文燦還特別表示感謝，現在因為選舉的關係就「昨是今非」，他覺得非常不可取。

對於記者詢問，前高雄市長韓國瑜到桃園助選是否有確切日期。張善政表示，不管是韓國瑜或國民黨主席朱立倫等任何人到桃園助選都非常感激，團隊還在拿捏最好的時機點。

張善政指出，韓國瑜是一個非常好的夥伴，這次會來幫團隊助選也非常珍惜，就這麼簡單，請鄭運鵬不要見縫插針。（編輯：方沛清）1111017