駐義代表處領務處理遭投訴 外交部：已調整業務分工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）多位旅義僑胞在臉書連署投訴，辦理領務時遭駐義代表處負責人員不當對待。外交部回應指出，若外館溝通過程造成民眾不快，自當改進，駐義代表處已檢視工作流程，並將對人員業務分工作出調整。

多位旅義僑胞9月在臉書成立「反駐義大利外館不當對待連署聲明」粉絲專頁，目前已累積10個投訴案例。

與義大利夫婿返台居住的發起人鍾淑文表示，她知道駐義代表處已擬將這名黃姓秘書調離領務、簽證官現職，但他們希望外交部不是僅做出處理，還需調查並釐清責任歸屬，證實這些不當事件是否發生。

外交部發言人歐江安向中央社表示，該粉絲專頁反映的事例，主要發生在之前因疫情，台灣須採較嚴格的邊境管制措施，相關入境許可及簽證核發作業方式較以往繁複的時期；儘管如此，外館人員在與申辦領務民眾溝通過程中，如造成當事人誤解或不愉快的情形，外交部與相關外館自當改進。

歐江安表示，本案外交部及駐義大利代表處已在第一時間就該處工作流程再做檢視，也會針對人員業務分工作進一步調整。外交部將持續提升駐外館處的領務服務品質，包括與申辦民眾充分有效溝通，積極協助民眾的務實需求，落實政府「為民服務」一貫精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一位聯署投訴者吳佩紋向中央社表示，她自己遭遇的案例是疫情期間帶女兒回台，專程到羅馬辦證件時，只攜帶護照正本忘記帶影本，當時櫃台人員似乎好心想幫她影印；黃姓簽證官卻跳出來指責她搞不懂狀況，浪費別人寶貴時間。

鍾淑文表示，許多僑胞的義大利親友想來台灣，去辦探親或工作簽證時亦遭遇各種刁難，連帶影響周遭義大利朋友對台灣觀感；簽證官是台灣在外的重要門面，希望外交部能積極檢討改善領務負責人員的專業度與態度。（編輯：林克倫）1111017