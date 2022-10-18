柯文哲泡水車負責說 蔣萬安：不應推給市民

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）颱風尼莎帶來豪雨，北市百齡橋下多輛車變泡水車，台北市長柯文哲稱國民要對自己行為負責。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，既承諾完善通報系統，就不需對市民冷嘲熱諷。

颱風尼莎帶來豪雨，致台北市百齡橋下停車場多輛車淪為泡水車。台北市長柯文哲說，已決議優化通知系統並加強對停放堤外車輛的管制，政府盡到責任，國民則對自己行為負責。

蔣萬安今天一早至台北市魚類批發市場、第一果菜市場掃街拜會，會後接受媒體聯訪時被問及此事，以及有議員爆當時河堤內還有民眾受困、晚間才獲救。

蔣萬安說，因為極端氣候，可預見未來包含豪雨強度將越來越強，「身為地方父母官，應該以市民的權益為最優先考量，而不應把所有責任都推給市民」；並指柯文哲既然承諾建立更完善的通報系統，也就不需要再對市民冷嘲熱諷。

媒體追問，有人批蔣萬安去勘災時「愣住」。蔣萬安回應，施工單位救災優先，自己去了內湖大湖里、信義區吳興街周邊及陽金公路等了解當地狀況，也提出「全災害管理思維」政見，提高災害管理組織為市府層級，強化跨局處聯繫協調，未來無論發生任何類型的災害，都會第一時間啟動應變機制。

媒體提問，民進黨台北市長參選人陳時中到萬華勘災時穿皮鞋遭批評作秀。蔣萬安說，陳時中可能沒當過民意代表、比較沒經驗，勘災時經常遇到泥濘與積水，穿雨鞋既舒適又能避免滑倒，確保安全最重要。

此外，前立委黃義交墜樓送醫不治，享壽69歲。蔣萬安表示，第一時間看到消息非常震驚難過，希望家屬節哀保重。（編輯：張銘坤）1111018