友邦海地治安動亂 台灣將提供警察防彈背心協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）友邦海地爆發全國性治安動亂，美、加皆運送警用維安裝備協助。外交部拉美司司長謝妙宏今天表示，政府已研議提供海地國家警察防彈背心等個人防護裝備，盼配合海運期程，盡快在今年底前運抵。

外交部今天舉行例行記者會，謝妙宏回應媒體提問時表示，海地政府自去年7月總統遭暗殺後，面臨災後重建、治安及經濟發展等重大挑戰，近期又因治安、通貨膨脹及油價調升引發全國性示威抗議，同時霍亂疫情再起，再度引發另一波人道危機。

謝妙宏表示，外交部及駐海地大使館正密切注意海地情勢發展，並已啟動緊急應變計畫，同時與當地僑民保持聯繫，外交部也已發布旅遊警示，提醒前往海地民眾注意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝妙宏說，海地政府已於日前向國際社會求援，駐海地大使館除於10月4日與駐海地外交使團、國際組織共同表達對海地情勢關切外，政府正研議回應海地政府及理念相近國家呼籲，將提供海地國家警察（HNP）防彈背心等個人防護裝備，以提升海地警方執勤能力，和國際社會共同協助海地渡過難關。

媒體追問防彈背心預計送達海地的期程，謝妙宏表示，希望能盡快運抵，但需配合海運期程，推估時間點可能是今年年底前。（編輯：翟思嘉）1111018