民眾黨促調查高端採購 綠批替柯文哲勘災缺失卸責

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北18日電）台灣民眾黨立法院黨團今天質疑，審計部已揭露高端疫苗採購缺失，呼籲監察院即刻調查。民進黨立法院黨團則回應，民眾黨團是冷飯熱炒，舊資訊複製貼上，目的是替台北市長柯文哲勘災處理不當卸責。

審計部日前發布指出，高端疫苗逾期交貨，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰，引發朝野多日交鋒。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行記者會。邱臣遠表示，審計部揭露高端疫苗多項缺失，衛生福利部前部長陳時中雖為此道歉，但仍辯解打疫苗不是為了出國，刻意迴避國產疫苗耗費數億元卻仍不符合國際標準。

邱臣遠表示，國門開放且疫情趨緩，就是究責開始，台北市民將嚴格檢視陳時中在衛福部長任內作為，作為投票依據。邱臣遠也呼籲，監察院及司法機關應立即調查高端疫苗採購過程缺失，讓陳時中負起真正的政治責任。

張其祿直言，既然監察院轄下的審計部已指出高端疫苗缺失，就請監委一定要硬起來，糾正、糾舉相關機關及公務員，別再像之前3+11報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」。

民進黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵今天則舉行記者會回應民眾黨團，不要當護航黨，替台北市長柯文哲卸責、甩鍋。

羅致政表示，聽完民眾黨團記者會內容，根本毫無新意、又炒一次冷飯，也跟這個黨的習性一樣，就是複製貼上。

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羅致政表示，過去一段時間，已經有很多與疫苗相關的媒體報導及立委質詢，民眾黨團把這些內容通通複製貼上，變成記者會內容；既然是炒冷飯，為何還要開，目的是要幫身兼民眾黨主席的柯文哲，在這2天在水災、風災處理不當，進行甩鍋、卸責。

羅致政表示，其實審計部報告部分內容禁不起檢驗，例如審計部提到疫苗採購過程，好像有避開政府採購法的規定，但不論從政府採購法的例外規定或嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，都有賦予行政機關可以避開政府採購法的法源。（編輯：黃國倫）1111018