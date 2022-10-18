座車闖紅燈違停 陳時中道歉：罰單來立刻繳清

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中座車闖紅燈、違停在公車停靠區，台北市警察局內湖分局已舉發交通違規。陳時中今天認錯並道歉，表示罰單來就會立刻繳清。

陳時中16日晚間前往內湖及南港勘災，遭爆料座車為搶快闖紅燈，還涉及違停在公車停靠區。內湖警分局說明，已對其製單舉發交通違規，闖紅燈部分將處新台幣1800元至5400元罰鍰。

陳時中今天下午出席「捐血傳愛在松山」後被媒體堵訪表示，無論什麼理由，闖紅燈就是不對，有違規就該受罰並道歉，罰單來了會立刻繳清。

媒體詢問，警方是否有上前盤查，且刻意不開密錄器。陳時中回應，沒有人去盤查他，可能是盤查司機，但他沒有注意到，應該是因為當時已下車到外面勘災。他強調，有違規就認錯，收到罰單會馬上繳。

媒體又問，昨天到萬華勘災時因腳穿皮鞋遭批作秀，是否認為勘災政治學難以拿捏。陳時中說，有些人批評穿皮鞋是因為認為穿的人無法「蹽落去」，但他沒有任何問題，如果穿皮鞋遇到不方便的地方，打赤腳也可以。

至於原本放上臉書、穿著皮鞋的照片為何撤下，陳時中表示，他並不知情，但相信團隊是為了不要讓焦點被模糊。（編輯：方沛清）1111018