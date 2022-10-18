不喜歡韓國瑜者會投鄭運鵬？張善政：是我在選市長

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媒體人黃暐瀚表示，不喜歡前高雄市長韓國瑜的人，會把票投給民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。國民黨桃園市長參選人張善政（左）18日出席前台北市議員羅智強（中）簽書會，會前對此受訪回應，「這次選舉是我在選市長，不是韓國瑜在選市長」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）媒體人黃暐瀚表示，不喜歡前高雄市長韓國瑜的人，會把票投給民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，這次選舉是他在選市長，不是韓國瑜。

張善政下午到中壢區出席前台北市議員羅智強簽書會，會前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待媒體人黃暐瀚在直播節目中表示，不喜歡韓國瑜的人，會把票投給鄭運鵬。對於這樣的說法，張善政表示，「這次選舉是我在選市長，不是韓國瑜在選市長」。

張善政指出，他跟韓國瑜曾經搭配過參選2020總統大選，政治人物要有情有義，不能像對手把昔日夥伴丟回新竹不聞不問，好像昔日的桃園三結義變成夢中回憶一樣。

至於民眾票要投給誰，張善政說，「不喜歡民進黨、不喜歡網軍的朋友，請把票投給我；喜歡綠營、側翼網軍的朋友，請把票投給網軍頭鄭運鵬」。（編輯：方沛清）1111018