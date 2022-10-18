賴清德接見傑出全球僑生校友 讚台灣人才培育搖籃

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天接見全球傑出僑生校友，肯定得獎者對國際社會的貢獻與付出，並指台灣不僅與西方國家共享民主、自由、法治、重視人權精神，也是人才培育搖籃，期望透過獎項讓更多僑胞知道，台灣是一個人才培育的好地方。

副總統賴清德下午在僑委會副委員長徐佳青陪同下在總統府接見「110年及111年全球傑出僑生校友」，副總統致詞時首先代表總統蔡英文恭喜大家榮獲全球傑出僑生校友獎的殊榮。

他說，僑生政策是國家的重大政策，已經實施70年，培育超過16萬名畢業僑生校友，不管在僑居地、台灣或世界各地都有非常好的表現。僑委會從去年開始首次舉辦傑出僑生校友獎的選拔，連續兩年共選出31位，老中青三代都有，非常難得。

副總統說，儘管得獎者來自不同的國家或地區，因為不同事蹟得獎，但是他認為有3個共同的地方。第一，得獎者不管是在台灣或僑居地，都對國際社會有非常具體的貢獻。

第二，成功扮演中華民國台灣與僑居地的橋梁功能，支持政府且服務僑居地的同胞，同時也在當地做公益。第三，所有得獎者都還在崗位上繼續努力，奮戰的精神非常令人欽佩，能夠得獎真的是實至名歸。

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副總統認為，所有得獎者的成功就是台灣的成功；大家的成就，台灣也引以為榮。非常希望能經由這個獎項的選拔，讓更多的僑胞除了看到大家的成就、引以為榮外，也能知道台灣是一個人才培育的好地方，不僅與西方國家共同享有民主、自由、法治、重視人權的精神，也是人才培育的搖籃。

他表示，10月13日起台灣邊境管制已經放寬，希望大家難得回來，都能到台灣到處走走，重溫台灣社會的人情溫暖。（編輯：林興盟）1111018