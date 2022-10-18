遭控公費念醫未盡義務 醫師公會力挺陳其邁貢獻

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）高雄市長陳其邁遭質疑公費唸醫卻未盡服務義務。醫師公會全聯會今晚發布聯合新聞稿力挺陳其邁，肯定他對台灣公衛醫療貢獻，並譴責不實言論，以錯誤資訊進行選舉操作。

國民黨台北市議員王鴻薇、新北市議員參選人黃心華，以及德益法律事務所主管律師柯晨皓等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑陳其邁就讀醫學系時申請公費，但至今仍未依規定盡服務義務，應把公費還給國家。

陳其邁上午接受媒體聯訪時回應，早在20多年前就已依照規定返還相關公費，完成還款義務，王鴻薇所指摘的不是事實。

中華民國醫師公會全國聯合會晚間與高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會等公會發布聯合聲明表示，肯定陳其邁在公衛領域的傑出表現，大力推動台灣的公共衛生及健保醫療政策，嘉惠更多的民眾。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明在聲明中表示，醫界內具有醫師身分，沒有投入臨床工作者比比皆是，許多都在公衛、生醫、基礎研究或公共政策也都有傑出表現。

周慶明說，陳其邁雖然沒有投入臨床工作，但其在立委、副院長及市長任內，推動多項公衛及健保醫療政策，嘉惠更多國人，不應該以不實言論斷章取義，以錯誤資訊進行選舉操作，代表醫師公會予以譴責。

聯合聲明中羅列陳其邁事蹟指出，陳其邁30多年前自中山醫學院醫學系畢業，取得醫師執照後隨即投入在當時較為冷門的公衛領域，並以優異成績畢業於台大公共衛生研究所。

擔任立法委員期間，陳其邁推動攸關全民健康的醫療衛生法案不遺餘力，任內主導通過菸害防制法、騎機車強制戴安全帽、催生疾病管制局、鍥而不捨追蹤毒澱粉與黑心油等事件，最終設立食安基金與修正食品安全衛生管理法。

在SARS期間，擔任立法院黨團幹事長，協助時任衛生署長陳建仁，取得朝野共識完成相關立法，有效控制疫情。

行政院副院長時期，發揮公衛專業，積極推動各項防疫政策，諸如：武漢肺炎初期進行登機檢疫、健保卡註記警示地區旅遊史、口罩實名制、推動大數據防疫。

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高雄市長時期，擬定多項超前部署的防疫創舉，諸如：廣設疫苗接種站、高齡長輩採「宇美町式」施打、今年農曆年前推動基層診所廣發快篩試劑、小兒快篩陽性特別門診、啟動居家照護計畫，保留醫療量能、診所一站式服務，從看診、判陽、領藥、居家照護，提供市民完整服務。關懷包得來速，讓確診者於居隔期間無後顧之憂。

醫師公會全國聯合會肯定陳其邁的表現，並表示其長期以來，陳其邁在不同的公職崗位上，充分展現其醫療及公衛長才，造福全國民眾不分藍綠，細數其對醫界與全國人民健康的貢獻，不容抹煞，公會給予高度肯定。（編輯：管中維）1111018