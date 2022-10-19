頒華冠獎 賴清德：團結合作讓下一代有更好國家

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（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統賴清德今天出席第9屆華冠獎頒獎典禮，肯定10位華冠獎得獎人對台灣社會的貢獻；也期望大家一起團結合作，讓下一代有一個更好的國家，也讓國際社會有一個更好的台灣。

副總統賴清德上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會暨第九屆華冠獎頒獎典禮」致詞表示，今年10位得獎者來自海內外不同國家，得獎事蹟雖各有不同，但都具備了這些世華姐妹包容、溫柔、勇敢、堅毅、生生不息的特質，能獲此獎實至名歸。

他說，世華總會創立於1994年，歷屆總會長及所有世華姐妹的努力之下，在各方面皆已獲致相當成果。第一，大家都對僑居地或對台灣的經貿有非常大的貢獻，創造就業機會，安定社會；第二，每一位世華姐妹都心懷台灣，支持國家，協助推動國家重大政策；第二，總會號召團結所有海內外的世華姐妹，投入公益，造福在地，同時也進行國民外交，提高台灣國際能見度。

副總統表示，現在，台灣已經有能力幫助國際社會。就像世華姐妹在疫情期間，大家有錢出錢、有力出力，捐贈物資，幫助當地民眾一起防疫，讓國際社會看到「Taiwan Can Help」、「Taiwan is Helping」的精神。

他並說，每次參加世華的活動，都彷彿置身在集美麗、活力、向心力於一身的嘉年華會，也感謝世華總會將分散在世界各地的世華姐妹聚集在一起，在國際上綻放光芒，讓國際看見台灣。

他也希望全世界的世華姐妹，共同響應總統的號召，做總統的後盾，落實總統的理念，大家一起團結合作，讓下一代有一個更好的國家，也讓國際社會有一個更好的台灣。

隨後，副總統親頒華冠獎予10位獲獎人。包括僑委會委員長童振源、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙及華冠獎創辦人柯杜瑞琴等人都出席這項活動。（編輯：翟思嘉）1111019