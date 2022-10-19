邱國正：目前未見中國提早攻台徵候

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）對於是否已出現中國將提前攻打台灣的徵候，國防部長邱國正今天在立院備詢時表示，目前根據對岸軍事調動、情報等方面，都未發現任何徵候，中國舉行20大時期應是以維穩為主。

不過邱國正表示，「有聽說」俄羅斯可能試射核武，這也是一個徵候，國軍對此極不樂見但會有所準備，「若發生是相當、相當糟糕的狀況」，不只軍事層面，經濟也會受到衝擊，台灣及全世界都會受到波及。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。國民黨立委江啟臣詢問，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱中國可能加快統一台灣時間表，國軍是否已發現任何徵候？

邱國正回應指出，會從對岸大規模軍事調動、飛彈試射、軍演型態擴大、軍演距離接近，或截獲情報等方式判斷，目前沒有發覺任何徵候，國軍訓練戰備都正常，中國在舉行20大，期望是以維穩為主。

邱國正表示，中國8月初軍演後，開始採取常態性戰備警巡，目前數量、規模比8月初時小很多，但比以前多，因為變常態化。

江啟臣詢問是否聽說俄羅斯可能試射核武？邱國正表示，有聽說，「這聽說也是個徵候」，國軍不樂見但要準備，一旦發生是相當糟糕的狀況。

江啟臣詢問，今天國軍在澎湖操演是針對中共鎖台時的反登陸，此演習是否針對中共20大？邱國正指出，並非針對20大，是各作戰區每年度都有的固定操演。

江啟臣追問，澎湖演習是實彈操演，但為何其中唯獨雙連刺針飛彈是採實兵不實彈？陸軍司令部參謀長章元勳中將表示，雙連刺針從沒有在外島打，都是回來台灣打，每年操演都沒採用實彈，但可以放心，所有防空程序操演都有在做。

江啟臣表示，雖在台灣本島也可訓練，但若在澎湖外島未實際操作還是有差，不然為何要移地訓練，光澎湖跟淡水的風就不一樣，號稱實彈演習，結果有些武器沒有實彈，落差很大。

邱國正表示，雙連刺針在外島從沒實彈演習過，因為在澎湖打要申請空域管制，澎湖地點特別，他認為不要為了這個小事情搞成這樣。（編輯：翟思嘉）1111019