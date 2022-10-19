鄭朝方提新住民政見 推竹北多元語言市政服務

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民進黨竹北市長參選人鄭朝方（後中）19日表示，將推動新住民多元語言的市政服務，讓新住民朋友能更加了解政策，洽公時也能更方便達到有效溝通，此外，也要推動新住民母語課程，讓孩子們能學會母親的語言，讓多元文化在竹北扎根。（鄭朝方團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天表示，台灣的新住民人數逐漸增加，他主張竹北市應推動新住民多元語言的市政服務，盼能打造出更友善新住民的共榮城市。

鄭朝方今天透過新聞稿指出，日前他舉辦「新住民之友客廳會」，有不少新住民家庭參加交流，了解到台灣社會對於新住民的友好，但在服務及溝通還不夠順暢，雖然有很多好的政策、福利，但難以宣導給新住民朋友。

鄭朝方表示，他要推動新住民多元語言的市政服務，讓新住民朋友能更加了解政策等，在洽公時能更方便達到有效溝通，此外，也要推動新住民母語課程，讓孩子們能學會母親的語言，讓多元文化在竹北扎根。

他說，還要透過「文化力」串聯親子館及里民活動中心等，定期舉辦教育課程與多元族群的文化活動，提供新住民交流場域。（編輯：戴光育）1111019