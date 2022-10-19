環盟創會會長力挺：陳其邁不斷為環保運動努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）台灣環盟創會會長施信民今天發布聲明稿，力挺高雄市長陳其邁，持續不斷為環保運動努力；更批評特定政治人物以不實資訊惡意抹黑，應予譴責。

國民黨台北市議員王鴻薇、新北市議員參選人黃心華，以及德益法律事務所主管律師柯晨皓等人，昨天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑陳其邁就讀醫學系時申請公費，但至今仍未依規定盡服務義務，應把公費還給國家。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民今天以聲明稿表示，社會不應該抹煞陳其邁在黨國威權時代，為環保與反核做出的貢獻；而特定政治人物，居然以不實資訊，惡意抹黑陳其邁，這樣惡質的選舉抹黑應予以譴責。

施信民指出，1990年代，正是反核與環境保護運動風起雲湧的時代，當時還在就讀台大公衛所的陳其邁，以其醫學與公衛的專業與良知，積極投入各項反核運動與環保運動，協助環保團體分析與解讀當時國民黨政府不實的環境資訊，也協助當時環保聯盟前秘書長廖彬良參選貢寮鄉長。

施信民說，陳其邁第一次當選立委後，就與環保聯盟的夥伴們，共同出訪烏克蘭和白俄羅斯，了解前蘇聯烏克蘭境內車諾堡核電廠災變對當地居民所造成的重大災害；之後更積極推動廢除核四政策，也協助非核亞洲論壇在台灣的舉辦。

施信民強調，陳其邁因為具有醫學與公衛背景，對環境議題有更深入了解，持續不斷為環境運動努力。（編輯：陳仁華）1111019