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張善政研究案書面說明剩1天 農委會：還未收到

2022/10/19 21:00
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（中央社記者張雄風台北19日電）國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，明天是宏碁提出書面說明的最後期限，農委會今天表示，截至目前仍尚未收到資料。

農委會原本希望宏碁公司及張善政9月底提出書面說明，後來宏碁公司已行文表示希望延期，期限是10月20日，考量當初參與此研究計畫人員不一定都還在職，農委會同意延期。

農委會副主委陳駿季今天告訴中央社記者，截至目前為止，尚未收到宏碁的書面資料；不過期限是至20日，也就是在明天午夜12時之前都還在限期之內。

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陳駿季表示，農委會希望宏碁對疑義提出說明，有助於後續審查的判斷；若沒有提供也不違法，只是宏碁等同放棄這個機會，仍會依照流程邀集專家學者召開委員會，不會因此讓程序停滯。

陳駿季說，明天過後就會籌組委員會，並將相關資料交給委員審視；由於希望委員會是實體召開，而所有委員都能到場、到齊，不會讓外界有疑慮，因此會盡量協調到所有人都有空的時間點，目前還未確定最快何時能召開。1111019

陳駿季
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