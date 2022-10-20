三軍樂儀隊國慶自創曲製成手機鈴聲 可免費下載

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（中央社記者陳俊華台北20日電）今年國慶大會中，三軍樂儀隊演出讓民眾印象深刻，慶籌會秘書長陳宗彥今天說，為延續國慶的熱情，已將「捍衛進行曲」等7首國防部示範樂隊創作曲目，製作成手機鈴聲，可免費下載。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今天舉行「國軍國慶演奏自創曲手機鈴聲發布」記者會。他表示，為延續國慶的熱情，已將三軍樂儀隊在國慶大會中演出的「捍衛進行曲」等7首創作曲目，製作成手機鈴聲，有興趣的民眾可免費下載。

陳宗彥指出，三軍樂儀隊為配合今年國慶主題「守土衛國，你我同行」，在國慶暖場表演中，特別選用由國防部示範樂隊中士李毓川及陸軍樂隊中士李錚治創作的多首曲目，希望藉由雄壯的軍樂，展現捍衛國土的決心，也盼民眾能與國軍站在一起，共同面對各項困難與挑戰。

陳宗彥表示，今年國慶表演曲目，是由國軍自行創作、由三軍樂儀隊演奏，除代表國家的軍威與士氣，也宣示守衛國土的決心，喜愛軍樂曲的民眾可到中華電信「Hami鈴聲館」或國慶官網下載。

慶籌會指出，李毓川創作4首曲目，其中「驍勇信號曲」代表國軍不畏任何風雨，勇敢克服各種考驗的決心；「軍盛序曲」以浩蕩壯盛的聲勢，帶出國軍建軍以來，逐步建立出新世代的戰力。

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慶籌會表示，李毓川創作的「傲視群峰」，形容新世代國軍宛如蓄勢待發的雄鷹，縱使眼前山巔再高，依然奮力振翅高飛，挑戰自我極限；「見疫勇為」是在疫情籠罩下，國軍始終與人民站在一起，在醫護、軍警消及全民努力下，將災害降到最低。

慶籌會說，李錚治的3首作品中，「捍衛進行曲」、「衛國進行曲」的創作背景，是在國家不斷受共機、共艦襲擾，但國軍依然勇於捍衛自由民主，因此旋律從較為不安的小調帶入，象徵局勢的不安定，後面轉大調則是說明軍隊的保護，讓大家能夠安居樂業。「幸福藍圖進行曲」強調人民在軍隊保護下，能編織自己的夢想，勇於走向未來。（編輯：林興盟）1111020