韓國瑜擬與盧秀燕同台 蔡其昌：選民務實理性

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）20日出席記者會後受訪表示，台中市民是務實理性有智慧的選民，他相信大家投票不會以誰來站台作為依據，還是會以執政成績、未來牛肉在哪裡為依據。左為民進黨苗栗縣長參選人徐定禎、右為同黨南投縣長參選人蔡培慧。中央社記者蘇木春攝 111年10月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）媒體報導高雄市前市長韓國瑜後天擬與台中市長盧秀燕同台造勢，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，台中市民是務實理性有智慧的選民，相信大家投票不會以誰來站台作為依據。

媒體報導，韓國瑜22日受邀為台中市議員參選人朱暖英站台，盧秀燕也受邀參加，2人是否同台造勢引發外界關注。

蔡其昌今天出席中台灣4縣市長參選人聯合記者會後，接受媒體聯訪時表示，盧秀燕要邀請誰，他都祝福，台中市民是務實理性有智慧的選民，他相信大家投票不會以誰來站台作為依據，還是會以執政成績、未來牛肉在哪裡作為依據。

蔡其昌說，韓國瑜已不是線上政治人物因此不評論，但他要提醒盧秀燕市政工作要做好，應該認真面對這一場選舉，如果盧秀燕想選總統，若她要做總統夢，「我不會去擾人清夢」，但作夢前要築夢踏實，施政滿意度搞到第17名，要選統統是十分荒謬、離譜的事。

蔡其昌指出，若盧秀燕要選總統，市長剛上任就馬上投入總統選舉，台中市民不會接受，高雄市民都不會接受、2018年時就有一個例子在那裡，盧秀燕必須清楚向市民交代是否選總統，但盧秀燕都不回應，不可以沒有態度。（編輯：陳仁華）1111020