內政部通過國土功能分區圖繪製草案 落實永續發展

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（中央社記者陳俊華台北20日電）內政部今天通過「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」草案，規範地方政府辦理國土功能分區圖及使用地繪製作業，以利國土功能分區圖如期在民國114年4月30日公告，落實國土永續發展。

內政部透過新聞稿表示，為配合「國土計畫法」完成國土功能分區圖公告，部務會報通過「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」草案，規範直轄市、縣市政府依各級國土計畫國土功能分區劃設內容，辦理國土功能分區圖及使用地繪製作業。

內政部說，依據國土計畫法，未來直轄市、縣市政府公告國土功能分區圖後，將改以「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」等4個分區及19種分類，取代目前非都市土地特定農業區、一般農業區等土地使用分區，作為土地使用管制依據。

內政部指出，對於民眾使用土地既有的合法權益，並不會因此有所改變或調整，請民眾安心。

內政部說，「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」草案，主要內容為明定國土功能分區圖，與使用地繪製的辦理機關、製定方法、比例尺、辦理及檢討變更程序，以及公告等作業方式，確保各直轄市、縣市繪製方法及公開資訊的一致性，讓社會大眾更方便瞭解國土功能分區圖及使用地。

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為使民眾及相關土地所有權人理解國土功能分區圖繪製結果，內政部表示，這次新訂辦法明訂地方主管機關，於繪製國土功能分區圖、製作使用地土地清冊及研擬繪製說明書後，應辦理公開展覽30天及舉辦公聽會，並在政府公報、報紙、網路平台等公告周知，讓相關利害關係人能有多元管道獲取資訊。

內政部指出，「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」草案，將依法制作業程序，於近期發布。中央將持續與地方政府合作，依法完成國土功能分區圖繪製及審議作業，以落實國土管理與保護機制。（編輯：蘇志宗）1111020