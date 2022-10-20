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鄭朝方開箱競選總部 結合AR科技呈現政見

2022/10/20 16:45（10/20 17:16 更新）
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民進黨竹北市長參選人鄭朝方20日開箱競選總部，並強調竹北是個新興科技城市，因此，他提出市政全面e化政見，改變傳統政見公報，轉以網頁方式呈現，讓市民能用手機或電腦瀏覽，用虛實融合方式給選民全新體驗。中央社記者郭宣彣攝 111年10月20日
民進黨竹北市長參選人鄭朝方20日開箱競選總部，並強調竹北是個新興科技城市，因此，他提出市政全面e化政見，改變傳統政見公報，轉以網頁方式呈現，讓市民能用手機或電腦瀏覽，用虛實融合方式給選民全新體驗。中央社記者郭宣彣攝 111年10月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天開箱競選總部，並結合擴增實境（AR）科技呈現政見，以及城市專屬的調香，展現不同的政見宣傳方式。

鄭朝方向中央社記者表示，在競選總部裡，民眾透過手機或平板電腦，可以看到AR場景裡的鄭朝方虛擬分身打招呼，也可見看政見資訊球、政見跑馬燈等，充滿科技感。

鄭朝方說，竹北市是個新興科技城市，因此，他提出市政全面e化政見，改變傳統政見公報，以網頁方式呈現，讓市民能用手機或電腦瀏覽，用虛實融合方式給選民全新體驗。

鄭朝方表示，對竹北多年的觀察，並融合空間、氣味與在地香材，成為一系列香氛，透過香氛媒介訴說城市議題和願景。

鄭朝方說，透過香氛說城市議題，傳達上更精準，讓民眾能對政見印象更深刻，展現新世代政治工作者，喚起市民對公共議題重視的新方式。（編輯：方沛清）1111020

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