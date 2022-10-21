加速國際人道救援 國家搜救隊將改採專機出勤

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（中央社記者賴于榛台北21日電）特種搜救隊執行多次國際人道救援任務，為免過去漫長交通運輸時間，內政部表示，去年起演練專案包機模式，未來專機可直接抵達受災地，縮短時間，還能載運逾105位搜救人員、4組搜救犬與10噸裝備器材。

內政部今天透過新聞稿表示，特種搜救隊民國91年成軍以來，已執行過伊朗巴姆、印尼亞齊、印尼日惹、海地、紐西蘭基督城與東日本地震等6次國際人道救援任務，特別是99年執行海地地震任務時，交通運輸含轉機即耗費了56小時。

內政部說，海地任務歷經10日搜救，成功救出2名生還者及7名罹難者屍體，圓滿達成海地政府與聯合國國際人道救援組織所委託的搜救任務，不僅充分展現國家搜救隊救援實力，同時也獲得國際友誼與尊敬。

內政部指出，為加速前往受災國救援，自去年起，參考世界先進國家作法，將過往搭乘民航機轉機模式，改為專案包機運輸，藉以爭取救援時間，及運載更多搜救人員及裝備，提升救援品質。

內政部演練的專案包機模式，是由財團法人賑災基金會協助支應相關救援費用，未來專機可直接抵達受災地，同時能運輸105位以上的搜救人員、4組以上的搜救犬，以及10噸以上的裝備器材，有效縮短交通時間。

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除了改變國家搜救隊的出勤運輸方式，內政部說，為強化縱、橫向跨單位整合救災機制，行政院也召集交通部、財政部、內政部、衛福部、農委會、賑災基金會及桃機公司、桃勤公司等單位，建立標準作業流程，提升救援效能。

內政部還說，國家搜救隊未來也將以成立國際重型及中型搜救隊伍為目標，持續厚植搜救能量，以利執行國際人道救援任務時，充分展現台灣救援量能。（編輯：楊蘭軒）1111021