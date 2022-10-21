強化動保 立委提修法盼建民間收容所管理評鑑制度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）鑒於動保法對民間動物收容所無管理規定，加上傳出民間收容所因人力不足發生不當飼養等情形，民進黨立委羅致政等人提案修動保法，盼建立管理、評鑑制度，保障大多數民間收容所的努力，不讓一粒老鼠屎壞一鍋粥。

民進黨立委羅致政、莊瑞雄、許智傑、賴惠員等人所提動物保護法增訂第14條之3條文草案指出，民間因動物收容需求所設置收容所，實行照護、收容、尋找合適領養人等工作，現階段並無法規規範，即使多數民間收容所盡力維護，仍有少數收容所出現人力不足、環境欠佳，甚至有虐待動物的情形。

羅致政認為，應建立民間收容所登記制度，以便政府及民眾瞭解民間收容所狀況，如地點、環境及服務項目，也可透過評鑑制度，提升民間收容所品質，並可作為獎勵的評定依據。

羅致政說，美國各州對民間動物收容所有不同規定，部分州規範民間收容所需取得主管機關許可，效期為一年，需逐年重新申請，部分州則有稽查制度，並會將結果公布於網站，若有違反動保相關規定，可暫停或終止民間收容所。

而在國內，羅致政指出，台北市有民間動物收容處所設置許可及補助辦法，針對台北市設置民間動物收容所需申請許可，有效期3年，違反規定者可撤銷或廢止許可與登記；此外，也可向動保處申請相關補助，達到有效管理民間收容，同時又能提供相關協助。

羅政政說，動物保護法目前仍無相關規定，因此提出修法版本，避免少數個案，影響民間動物收容所的努力。

羅致政等人所提修法版本規定，民間機構或團體自行設置動物收容處所者，應向直轄市、縣市政府主管動物保護的單位申請核發設置許可，並依許可內容進行設置，設置完成經勘驗核可後，發給動物收容處所登記證書。申請核可的民間收容處所，應受直轄市、縣市政府主管動物保護的單位定期評鑑，評鑑方法由各直轄市、縣市政府定之。

此案尚待委員會審查。（編輯：蘇志宗）1111021