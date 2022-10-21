鄭朝方辦親子嘉年華 邀民眾玩泡泡看魔術

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天表示，明天在竹北市2個公園舉辦「歡樂方城市親子泡泡」嘉年華，現場有泡泡製造機，讓孩子玩泡泡、看魔術，邀請民眾一同遊玩。

鄭朝方競選團隊發布新聞稿表示，明天辦理2場「泡泡方城市」活動，下午2時於興隆公園、下午4時在公12公園舉辦，鄭朝方的行動願景車也會開到現場，並與民眾互動同樂。

鄭朝方說，竹北市是一座年輕有活力的城市，這次競選鎖定親子族群，提出多項育兒相關政見，包含竹北孕婦至大新竹轄內醫院、婦產科產檢補助計程車接駁費，協助孕媽媽在生產前，方便前往醫院，進行相關檢查。

鄭朝方也提出，3至6歲竹北育兒津貼將新台幣3000元加碼至6000元、竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼、廣辦育兒照護教育（出生前至3歲）免費講座，幫助新手爸媽增加育兒知識及技巧。

鄭朝方表示，竹北的孩子值得更好的照顧，不論是還在孕媽媽，或是各年齡的學童，都讓他來全面照顧，也為家長分擔照顧孩子的責任。（編輯：方沛清）1111021