蔣萬安：高端爭議不該草草了事 應公開採購資料

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）高端疫苗爭議持續，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，施打高端疫苗的民眾出國還要重打疫苗或做PCR，相關費用不能由民眾自己埋單，政府也不應有草草了事、花錢消災的心態，應把採購高端的資料，攤在陽光下。

國民黨台北市議員參選人李彥秀今天上午舉辦競選總部成立大會，蔣萬安、前總統馬英九前往助陣，與李彥秀一起步入會場，氣氛十分熱烈。馬英九肯定李彥秀專業且勤奮，呼籲讓蔣萬安高票當選市長、李彥秀高票當選議員，馬英九說，這仗打贏，國民黨2024年才有機會拿回政權。

有關高端疫苗的爭議，蔣萬安在受訪時說，短短一年之間，民眾因為相信政府施打高端，結果現在還要自費做PCR，這當中的成本當然不應該由民眾來負擔；指揮中心要與高端協調，由高端或政府來出這筆錢，但也絕不應該是這樣草草了事、花錢消災的心態，應把高端採購的相關資料，公開在陽光下，讓民眾檢視。

蔣萬安指出，民進黨台北市長參選人陳時中身為前衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官，當時的防疫過程或疫苗採購決策，受到各界的質疑後，如果選擇不回應、迴避，如何得到市民的信賴、如何讓人民相信可以擔任台北市長。

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對於確診者能否投票，中選會表示為配合防疫政策滾動檢討選務，蔣萬安說，投票是憲法賦予人民非常重要的權利，不得任意剝奪。現在相關政策，逐步走向開放，那相關的措施也應該是朝這個方向來做調整，希望行政院、中選會應要能夠適時做些修正，而且要提出相關的配套措施。

蔣萬安今天下午將出席台北市議長陳錦祥的競選總部成立大會，由於前高雄市長韓國瑜也將到場，外界關注2人是否合體造勢。蔣萬安表示，感謝韓國瑜能夠出席，幫忙陳錦祥這次的選舉，這場九合一大選其實並不容易、非常艱困，就是要發揮團體戰，大家全心一意拚勝選。（編輯：郭無患）1111022