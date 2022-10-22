確診者能否投票 柯文哲估中選會最後一週才明訂

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。台北市長柯文哲表示，疫情是動態變化，離投票還有30多天無法預測，中選會應該會在最後一週才會下明確指示。

柯文哲今天出席111年台北市原住民族運動會，接受媒體聯訪時被問及確診者能否投票一事。

柯文哲說，疫情是動態變化的，確診能否出門投票要看當時狀況，現在感染人數沒下降，只是大家防疫疲乏，而民眾打過疫苗，就算感染也不會太嚴重，國內也有抗病毒藥物。

柯文哲表示，但如果防疫沒有做得很好或有變異株出現，感染或死亡人數還是會增加。柯文哲說，離投票還有30幾天、很難預測，他認為中選會應該會在投票前最後一週，才會下真正明確的命令。

此外媒體提問，學者劉靜怡向台大醫院調閱77年起25年間，柯文哲等人進行器捐摘取資料遭拒而興訟；更二審判台大醫院應提供83至96年間書面資料，案經最高行政法院駁回台大醫院上訴，全案確定。

柯文哲回「我倒是沒什麼意見」，但他是寫SOP的人、執行的人都不是他，手術紀錄上也沒有他的名字，除非對方今天要指控的是整個台大醫院。

另方面，媒體提問選舉議題，包含前北市副市長鄧家基現身力挺國民黨台北市長參選人蔣萬安，是否因鄧家基與無黨籍參選人、前副市長黃珊珊因入市府一事有嫌隙，以及前高雄市長韓國瑜輔選。

柯文哲表示，鄧家基應該不會這麼小氣，每個人本來就會有各自的支持對象；而韓國瑜是國民黨人，幫國民黨參選人輔選很正常。

媒體追問會不會與韓國瑜見面，柯文哲說自從2018年就沒見過，但他跟韓國瑜本來就是朋友，拜訪很自然。

此外，由於柯文哲昨天臨時取消今天南下輔選行程，媒體問是否因週末天氣不穩、北市會豪雨致災，因此決定留下坐鎮？

柯文哲說，估計這次降雨量會比上週低，但因為地面含水量飽和，再下雨恐怕引發山區土石流，以及原住民族運動會一年才一次，至少要出來表達支持，才想說回台北把該做的事做完。

柯文哲並說，就算人在台北他也不會整天坐在災防中心，現在政府都已e化，只是人民觀念還未追上。（編輯：李錫璋）1111022