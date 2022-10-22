高虹安站台涉賄參選人 沈慧虹批挺黑金

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前）22日表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安為涉賄的參選人站台，是在挺黑金。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天批評，民眾黨新竹市長參選人高虹安為涉賄者站台，是在挺黑金。民眾黨新竹市黨部表示，若參選人違法絕不包庇。

民眾黨新竹市葉姓議員參選人，捐助某社團法人協會作為設籍選舉區內學生獎學金，涉及行賄，新竹地檢署檢察官訊後，葉男以新台幣20萬元交保、限制住居。葉姓參選人今天上午仍舉辦競選總部成立茶會，高虹安出席相互拉抬選情。

沈慧虹上午出席黨籍市議員參選人劉彥伶競選總部成立大會時，接受媒體聯訪表示，高虹安今天為涉賄的參選人站台，可見民眾黨是挺黑金，不斷挑戰新竹人道德底線，批評民眾黨心中只有選票，沒有理念。

針對國民黨及民眾黨都在說要透過取得政權，清查新竹市政府過去8年弊案。沈慧虹強調，竹市府團隊兢兢業業、認真建設，政府都有政風、主計等控管機制，呼籲勿透過影射方式傷害奉公守法的市府同仁。

民眾黨新竹市黨部提供新聞稿表示，所有黨籍參選人都有簽屬切結「黨籍公職人員必須潔身自愛，不得有違法犯紀之行為，如果有貪汙、賄賂、涉毒、酒駕等不法行為，經查屬實即移送中評會開除黨籍，絕無異議」。

民眾黨新竹市黨部表示，若有賄選行為絕不包庇，並且會用更嚴厲的方式面對，但若沒有，卻刻意栽贓，一定會尋求法律途徑維護自身權益，並提起意圖使人不當選告訴。（編輯：方沛清）1111022