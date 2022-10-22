韓國瑜北市輔選 與蔣萬安首度同台造勢

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）台北市議長陳錦祥今天舉辦競選總部成立大會，前高雄市長韓國瑜與國民黨台北市長候選人蔣萬安首度同台造勢；韓國瑜表示，他對蔣萬安擔任市長，勤政愛民不貪污有信心，希望所有市民集中選票，支持陳錦祥與蔣萬安。

陳錦祥今天下午舉辦競總成立大會，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前台北市長郝龍斌等國民黨內要角齊聚，這也是韓國瑜在本次地方選舉，首度與朱立倫、蔣萬安同台造勢。

韓國瑜在致詞時，台下支持者不斷歡呼，氣氛熱鬧。他向現場支持者強調，有信心蔣萬安能擦亮台北市這張代表台灣的名片，呼籲選民要全力支持蔣萬安；此時朱立倫與蔣萬安一同上台，韓國瑜馬上問蔣萬安，「你有沒有聽到我在講你好話，這是發自心裡的」。

韓國瑜指出，他有信心蔣萬安當選一定會以身作則，勤政愛民，清廉不貪污；且會有最優秀的團隊進行市政工作，達到台北市未來發展總目標，希望所有市民集中選票，支持陳錦祥與蔣萬安。

蔣萬安致詞時則表示，此次選風非常惡質，對手透過特定媒體、網路側翼造謠抹黑，唯一辦法就是用手中選票告訴政府，大家堅定站在真理、正義這一方，對抗邪惡、惡質的選舉文化。

蔣萬安、韓國瑜致詞後一同離場時，正好遇到剛要進場的馬英九，但因走道擁擠，3人未有太多互動。馬英九致詞時再次批評政府的能源政策、國家傳播通訊委員會（NCC）沒盡責及政府防疫等缺失，強調國民黨一定要贏得這次選舉，並在2年後贏得總統大選。（編輯：）1111022