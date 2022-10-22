屏縣議員參選人梁梅瑛競總成立 陳水扁錄影片相挺

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）無黨籍屏東縣議員參選人梁梅瑛今天競選總部成立，前總統陳水扁特別錄製影片，推薦梁梅瑛是難得有國際會計工作經驗的人才，能為審查預算把關。

梁梅瑛為前立委梁牧養的女兒，以無黨籍參選屏東縣第1選區縣議員，此選區25名參選人要搶攻12席，競爭激烈。今天梁梅瑛競選總部在屏東市成立，即使飄著細雨，仍有不少支持者到場。

會中播放陳水扁的推薦影片，陳水扁在影片中指出，身為議員最重要的職責就是審查預算，很多政府想做的都牽涉到會計，「能省多少錢、可以做多少大事」，就是需要會計方面的專才。

陳水扁表示，梁梅瑛是留學美國讀會計，也有在國際工作經驗，是好的人才，縣議會要找到這種專業的人才很不容易。

梁梅瑛說，參選1000多天以來，徒步超過300萬步，走訪每一寸土地，屏東需要具有專業能力，又有服務熱情的小市民代言人進入議會，為政府的財政紀律把關，也為弱勢群體爭取福利，打造完善社會安全網。（編輯：郭諭儒）1111022