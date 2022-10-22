黃敏惠辦青年座談 李俊俋23日邀總統站台力挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠今天晚上辦理「勇媽之友會」青年座談，拚競選連任；民進黨嘉義市長參選人李俊俋明天成立嘉義市百工百業後援會，總統蔡英文出席相挺。

黃敏惠競選總部今天表示，黃敏惠感謝4年前「勇媽之友會」成員情義相挺，這些年跟隨著市府團隊一起努力，共同創造嘉義市的幸福。

黃敏惠競選總部指出，「勇媽之友會」的成員以嘉義青商會的會員為主，2018年有感於黃敏惠過去帶領嘉義市政有相當優異的成果，自行號召成立，並在同年協助黃敏惠舉辦一場大型的造勢活動，且順利協助黃敏惠再次入主嘉義市政府。

黃敏惠「勇媽之友會」晚間將在樂億皇家酒店舉辦青年座談活動，邀請逾300名青壯年世代共同參與，由黃敏惠暢談過去4年城市治理的成績與未來發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李俊俋今天上午在黨籍市議員參選人陪同下前往文昌公園、共和市場向市民拜票，下午則進行車隊掃街拜票。李俊俋今天馬不停蹄到大街小巷與鄉親握手寒暄，尋求鄉親的支持。

另外，李俊俋明天上午將在耐斯王子大飯店成立嘉義市百工百業挺李俊俋後援會成立大會，屆時邀請蔡總統、內政部長徐國勇、屏東縣長潘孟安，以及立法委員王美惠、林俊憲、前嘉義市長涂醒哲、多名黨籍市議員參選人共同出席，力拚改變嘉義，讓嘉義不一樣。（編輯：卞金峰）1111022