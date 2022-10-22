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蘇清泉稱法官專判入監獄 周春米：民粹式攻擊

2022/10/22 17:29（10/22 17:46 更新）
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民進黨屏東縣長參選人周春米（中）22日指出，縣長選舉攸關未來4年屏東的發展，很遺憾對手發出不談政策、不談願景，只是民粹式的攻擊；為了選舉，故意挑起職業對立、社會仇恨，絕對不是屏東人想要的。中央社記者李卉婷攝 111年10月22日
民進黨屏東縣長參選人周春米（中）22日指出，縣長選舉攸關未來4年屏東的發展，很遺憾對手發出不談政策、不談願景，只是民粹式的攻擊；為了選舉，故意挑起職業對立、社會仇恨，絕對不是屏東人想要的。中央社記者李卉婷攝 111年10月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天透過臉書發文指出「法官專門判人生死、入監獄」，暗指曾任法官的民進黨屏東縣長參選人周春米。對此，周春米回應，挑起職業對立，民粹式攻擊。

蘇清泉今天上午在臉書（facebook）及官方Line帳號發文，內容提及「6條交通建設全部跳票的縣長接班人周春米，竟然說高鐵東站明年要動工，你們相信嗎？高鐵的環評能不能通過，八字都還沒有一撇，明年是要怎麼動工？」

發文並指出「我是醫生，醫生的天命是救人，為屏東縣爭取許多福利、有些更是全國性，會一一說給大家聽；對方陣營是法官，法官專門判人生死、入監獄」，言論引發熱議。

對此，周春米透過文字訊息回應，縣長選舉攸關未來4年屏東的發展，很遺憾這種不談政策、不談願景，只是民粹式的攻擊，為了選舉，故意挑起職業對立、社會仇恨，絕對不是屏東人想要的，最後只會讓屏東人唾棄。

蘇清泉也透過競選總部強調，是誰放寬外役監條例？是誰失去公平正義？1個人的專業訓練，跟自己的行事風格相關，非常敬重有為有守的法官，絕對沒有歧視法官。（編輯：謝雅竹）1111022

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（中）22日在臉書及官方Line帳號發文批民進黨對手周春米，引發熱議。蘇清泉隨後透過競選總部強調，非常敬重有為有守的法官，絕對沒有歧視法官。（蘇清泉競總提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月22日
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（中）22日在臉書及官方Line帳號發文批民進黨對手周春米，引發熱議。蘇清泉隨後透過競選總部強調，非常敬重有為有守的法官，絕對沒有歧視法官。（蘇清泉競總提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月22日
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