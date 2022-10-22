柯志恩：韓國瑜關切選情 11月勢必會來高雄

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）22日受訪表示，尊重對手腳步，民進黨參選人陳其邁有國家資源請總統站台，軍容壯大，但自己則跟議員一起透過廟口開講、小型活動等，跟市民對話。（柯志恩服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月22日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄22日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，前高雄市長韓國瑜非常關切高雄選情，下個月勢必會來高雄，希望跳脫傳統大型造勢活動，用不同方式呈現韓國瑜對高雄的懷念。

柯志恩出席同黨議員陳美雅競總成立大會，接受媒體聯訪。對於韓國瑜週末在北、中、南都有輔選行程，但迄今還沒有為柯志恩站台，她說，有保持密切聯絡，韓國瑜擔任助選團副團長，在全國要負起輔選角色，自己在高雄有自己的選戰節奏。

柯志恩提到，韓國瑜非常關切高雄選情，下個月勢必會來高雄，團隊希望跳脫傳統大型造勢活動，例如用不同方式呈現韓國瑜對高雄的懷念等，但目前仍在思考如何安排。

針對爭取連任的高雄市長陳其邁今天成立競選總部，且邀請到蔡總統站台助講。柯志恩說，尊重彼此腳步，陳其邁有國家資源請總統站台，軍容壯大，但自己則跟議員一起透過廟口開講、小型活動等，跟市民對話。

媒體追問是否成立競選總部，她則回應，競選總部成立是非常儀式化的，國民黨沒錢沒人，「就讓柯志恩勤走38區，在不同地方跟市民互動」，表明不會成立競選總部。

柯志恩一早就前往澄清湖參加光輝10月傳愛心健康無礙鬥陣行健行暨公益活動，隨後到大寮、鳥松、鼓山、前鎮、左營等區參加黨籍市議員參選人競總成立大會，一天連趕7個公開行程。

柯志恩說，連跑7個行程不會累，在每個議員參選人的競選總部成立都可以看到不同群眾，參選人也非常努力宣傳政績，自己跟他們站在一起、是屬於同一條線上的，所以不會累。（編輯：郭諭儒）1111022