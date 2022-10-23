鄭朝方訪竹北釀酒場 取成功經驗協助青創業者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方日前拜訪位在竹北西區的津采酒業廠，他表示，將借取業者成功經驗擬定政策，協助更多有理想及剛起步的青創業者。

鄭朝方今天發新聞稿表示，近期陸續拜訪許多竹北的地方創生產業，就是要方方面面的了解業者的需求，並期望未來當選市長後，在地方產業推廣上，能讓市公所扮演更加積極的角色。

鄭朝方說，儘管竹北為新興城市，但仍然有許多在地農業跟其延伸的地方創生產業。津采酒業就是其中成功的範例之一。

鄭朝方指出，津采酒業作為竹北唯一酒廠，使用了竹北在地的麥及其他風味作為原料，在推廣家鄉特色的同時，又能兼顧商業利益及品牌特色，更透過「鳳凰橋」這隻啤酒獲得國際獎牌，讓竹北的啤酒躍升到國際舞台成為台灣之光。

鄭朝方表示，未來擔任市長，會以津采酒業的成功經驗及商業模式為參考，彙整地方創生產業需求，擬定地方創生孵化器政策，讓津采酒業的成功經驗能拓展開來，協助更多有理想及剛起步的青創業者。

鄭朝方說，他擔任行政院政務顧問並曾任國立陽明交通大學的客座講師，對地方創生的耕耘及參與戮力很深，且許多農漁業地方創生業者是他的好友，因此對各產業的政策及需求都有深刻的了解與見解。

鄭朝方表示，青創產業不能只孵化卻不照顧，未來擔任竹北市長，願景要作為地方產業的加速器，進行配套政策及規劃，輔導產業升級及協助品牌創建，帶領竹北的產業成功轉型，振興在地產業。（編輯：張銘坤）1111023