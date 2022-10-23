蔣萬安再稱BNT採購說謊 陳時中提3質疑反擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天公布自己默寫出的BNT疫苗保密協議除外條款，稱戳破民進黨對手陳時中的謊言。陳時中今天提出3點質疑反擊，籲蔣萬安知道如何解密就去做。

蔣萬安昨天晚間在「董事長開講」粉絲見面會中再度指控曾任衛福部長的陳時中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購過程中有瑕疵，公開「BNT與衛福部互相保密協議除外條款」，稱「當法院、政府機關、監管單位有需求，（合約）就必須解密，排除在保密限制外，所以今天，陳時中的謊言正式被戳破了」。

陳時中今天上午到龍泉市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，看過這份合約的人都知道在一定程序下可以解密，蔣萬安既然看過合約，如果想解密就透過這些程序來做，不用一直在外面放話，「知道怎麼做，那就去做啊！」

陳時中進一步表示，蔣萬安一直指控他擋疫苗，但蔣萬安知道疫苗的價格，卻不願意自己公開，「我也知道，他也知道，但為什麼他要求我講，他不用講？他也可以講啊，他如果覺得應該講出來，就講出來嘛。」

陳時中指出，「我要再問他，那個價格可以買嗎？」他本來不想再談這個議題，但蔣萬安一而再再而三地追問，那就把它弄清楚。

陳時中說，蔣萬安當過律師，也知道合約的解密條件，就應知道如何依循條件解密合約；且蔣萬安知道疫苗報價，可以自己公開；蔣萬安更應表態要不要依此價格購買。陳時中呼籲蔣萬安回答這些問題，給社會清楚的交代。（編輯：張銘坤）1111023