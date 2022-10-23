韓國瑜缺席張善政競總晚會 鄭運鵬：是最後王牌

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）前高雄市長韓國瑜未現身國民黨桃園市長參選人張善政北區競總造勢晚會，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，韓國瑜跟張善政是長期搭檔互有信任關係，也是張善政的最後王牌。

鄭運鵬上午前往八德區出席市議員呂林小鳳競選總部成立大會，他接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待張善政北區競選總部成立造勢晚會。鄭運鵬表示，昨天的造勢晚會對國民黨很重要，也有很多國民黨首長助選，只要是正面和政策的選舉活動都給予祝福，至於人數主辦單位當然會誇張一點，這個他不在意。

對於造勢晚會獨缺韓國瑜，鄭運鵬說，韓國瑜和張善政曾搭檔參選 2020年總統大選，在政策、市政和政治傾向上一定一致，他認為韓國瑜有很高的吸引力也一定會為張善政助選，「這是國政的選擇也是市政的選擇」，韓國瑜跟張善政是長期搭檔互有信任關係，也是張善政最後的王牌，韓國瑜若助選張善政，他也會給予祝福。

記者提問，4名桃園市長參選人中，只有張善政未參與由台灣學生聯合會舉辦的2022市長選舉青年論壇，鄭運鵬指出，他從主辦單位方得知張善政一開始就未答應參加，國民黨從太陽花學運後，因為兩岸關係對於年輕朋友的不信任，所以一開始對於18歲公民權、青年朋友的議題不只是保留且站在對立面質疑和反對。

鄭運鵬表示，這顯示國民黨和張善政長期對學生及年輕朋友的疑慮，眼中只有選票沒有學生及年輕朋友主張和權利的訴求，對於這些同學來說也是有點挫折，「甚至覺得說原來國民黨在價值裡面只把他們當選票，並不會把他們當成是應該溝通的好朋友」，這也是張善政長期以來表現的態度，他為學生聯合會的邀請感到委屈。

記者又問，如何看待張善政在接受節目專訪時說自己也對抗中共，但先前也曾在臉書（Facebook）上表示，工研院等禁用華為手機的規定抓錯方向、沒有必要。鄭運鵬回覆，其實國民黨的政策和方向都很簡單，全世界都認為國民黨的政治傾向和兩岸政策相對傾中。

鄭運鵬指出，全世界包含國人都希望台灣保持在科技和產業上的競爭力，維持技術的優勢，全世界也希望在台灣生產民主晶片，大家都希望台灣要有主體性、要有尊嚴，而且保持現在繁榮的經濟發展，「所以我想我們和國民黨的政策差距非常不同。」

鄭運鵬說，張善政也擔任很多反獨促統的小黨最高顧問，「如果他不是主張兩岸必須被統一，他怎麼會去擔任這個反獨促統小黨的最高顧問呢？」這些都有前跡可循，不管是市政或兩岸政策都是會被公開檢驗，但是張善政和過去的作為、政策的矛盾在哪裡，張善政應該可以說明清楚。（編輯：張銘坤）1111023