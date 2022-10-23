醫師後援會成立 陳時中：防疫靠大家義無反顧

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中醫師後援會今天成立，陳時中感謝醫師們在疫情時義無反顧，才能把人民的健康顧好，希望未來當選後也是這樣，一起讓台北更好。

陳時中競選市長醫師後援會今天舉行成立大會，由總統府資政李明亮擔任總會長，前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元、台大小兒感染科醫師李秉穎、台北市醫師公會常務理事洪德仁、總統府資政李茂盛出席相挺，許多醫師到場支持。

陳時中致詞表示，過去在衛福部長任內，許多事情靠著醫師們給意見，他與同仁綜合研判後擬定出政策，並把預算編足，才讓政策能夠完整執行，真正幫助到社會。

陳時中舉例，包含提升小兒科預防接種及治療C肝的補助費用、訂定「醫療事故預防及爭議處理法」、推動精神科長效針劑專款等，讓人民、醫師都安心，並讓社會正向發展。

陳時中提及，台北市地價高，長照機構設立很困難，因此若當選市長，他會盤點並釋出公家用地做社福功能，而不是一直賣地換財源，並推動聯合醫院領導計畫，提供資源與場域給基層開業醫師，回歸區域級醫院的本質。

陳時中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都盡了很大的力氣，台灣能有現在的防疫成就不是單一個人的功勞，而是靠著大家義無反顧，才能把人民的健康顧好，台北市還有很多事情需要努力，希望未來繼續合作，一起讓台北更好。

此外，媒體報導，前高雄市長韓國瑜稱陳時中愁眉苦臉，會讓選民覺得「是不是欠你錢沒還」。陳時中競選團隊發言人羅浚晅在成立大會後接受媒體聯訪表示，人民認識陳時中已經超過1000天，熟悉他的態度和表情，且人民在意的是市長參選人有沒有能力把事做好，為了討好群眾而嬉皮笑臉更不是陳時中的特質。（編輯：李亨山）1111023