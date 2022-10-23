總統將見世界民主運動訪團 府：民主夥伴關注台海

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府今天說，總統蔡英文明天上午將接見「世界民主運動」全球大會聯合訪問團，並將出席25日在台北舉行的開幕式。這項會議有將近200位國際友人出席與會，充分展現全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注。

總統府晚間發布新聞稿指出，第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會，將從10月25日至27日在台灣舉行。

總統府發言人張惇涵說，總統府誠摯歡迎國際重要友人來台灣訪問與會。蔡總統將在明天上午，於總統府接見「世界民主運動」全球大會聯合訪問團，並出席10月25日上午在台北舉行的開幕式。

張惇涵說，「世界民主運動」全球大會是由「台灣民主基金會」（TFD）與「美國國家民主基金會」（NED）共同主辦。

今年，大會以「主導民主未來：為新領域團結發聲」為主題，就對抗錯假訊息，以及強化全民防衛動員等重要領域及議題，由全球民主夥伴共同深入交換意見。此外，會中並舉辦一系列工作坊及論壇，針對婦女賦權、增進多元性別權利，及青年參政等議題交流。

張惇涵指出，即將在台灣舉辦的「世界民主運動」全球大會，有3個重要意義。首先，這是台灣在10月13日邊境解封之後，第一個舉辦的國際重量級民主交流會議。

其次，這項會議將會有來自全球70國、將近200位國際友人出席與會，充分展現全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注；最後是透過這項會議，國際民主夥伴及公民社會能夠有機會相互交流合作，以強化全球民主韌性。

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張惇涵表示，總統明天將接見由「美國國家民主基金會」主席沃拉克（Kenneth Wollack）所率領的訪問團，包括「美國國家民主基金會」會長兼執行長威爾森（Damon Wilson），以及2021年「諾貝爾和平獎得主」暨世界民主運動指導委員會主席瑞薩（Maria Ressa）等多名重要國際友人也將與會。

張惇涵表示，在此國際政經局勢變遷之際，總統府不僅期盼國際友人更了解台灣的民主、更支持民主台灣，期待透過此次大會，持續推動全球民主國家團結，深化全球民主公民社群合作，讓全球民主發展更堅韌、更有力。（編輯：林興盟）1111023