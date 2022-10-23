助選北巿議員 蔣萬安、侯友宜和韓國瑜站台

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（中央社記者劉世怡台北23日電）選戰倒數階段，國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天出席多場黨籍巿議員競總成立大會，蔣萬安、尋求連任新北巿長侯友宜、前高雄巿長韓國瑜、黨主席朱立倫等一同為參選人站台造勢。

蔣萬安今天陸續前往同黨籍台北巿議員參選人戴錫欽、鍾小平、耿葳、高世俊競選總部成立大會，為他們助選。蔣萬安提及，這次九合一大選其實不容易、非常艱困，要發揮團體戰，大家全心一意拚勝選。

蔣萬安與韓國瑜上午同台挺戴錫欽之外，尋求連任的巿議員耿葳下午舉辦競總成立大會，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前台北市長郝龍斌及新北巿長侯友宜等國民黨內要角紛紛到場致詞。

前總統馬英九提及，下著雨，仍有這樣多人來支持，表示耿葳這4年沒有鬼混；朱立倫致詞時指，等等他前腳走，侯友宜就到現場，請媒體不要做這個文章，其實他跟侯友宜在別場已經有同台過了，並重申國民黨是團結的。

侯友宜致詞說，因為警察老同事，才認識耿葳，並肯定她的問政表現。蔣萬安誇獎耿葳優秀，最不簡單的是她為大安區爭取到第一個寵物公園，請選民支持讓她連任。

另外，蔣萬安出席「醫療人挺萬安團結大會」時表示，過去幾年因疫情關係，民眾身心承受非常大壓力，感謝每位醫事人員堅守崗位，日以繼夜付出，守護國人健康，才能有今天守住疫情的成果。

蔣萬安指出，對於未來台北巿，他提出具體健康城巿作法，希望透過聯醫系統來好好的發揮並守護巿民的健康；未來他能去落實的是把聯醫人力補足、資源到位，維護一定的護病比，減輕醫護人員的壓力及負擔，也要嚴禁防堵任何醫療暴力，希望聯醫每院可以分院分責，做好專業分工。（編輯：李亨山）1111023