反台獨入中共黨章 柯文哲：要問中國台獨定義為何

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）中共20大宣讀黨章修正案時，在有關涉台部分寫入了堅決反對和遏制台獨。台北市長柯文哲表示要務實處理、問中國對台獨的定義為何，台灣民意主流非統或獨，是維持現狀。

柯文哲今天出席台北市代間學習基地揭牌典禮，會前接受媒體聯訪，被問及反台獨正式列入中共黨章一事。

柯文哲說，要很務實的處理，要問中國對台獨的定義是什麼，「如果不聽他的話就全部叫台獨，那就麻煩了」，並指出在台灣，統或獨都不是政治上的主流，真正主流是「台」，統跟獨依他來看，加起來不會超過5%，大部分人都還是想維持現狀。

媒體追問，中共軍委新任副主席何衛東職位三級跳、又負責繞台軍演，中共新人事是否代表兩岸戰爭可能提前？

柯文哲表示，中共武力犯台是本來就要面對的威脅，「難道換別人當你就覺得中國沒有這個意圖嗎」，所以不用過度解讀。台灣不求戰但也不畏戰，而不畏戰一定要備戰，終究最後還是要靠自己。

此外，媒體追問民進黨台北市長參選人陳時中宣示不辦雙城論壇一事。柯文哲說「我覺得很奇怪」，陳時中此舉違反總統蔡英文在國慶文告講的話，也就是在對等、和平、尊嚴條件下可以跟對方解決台海爭議。

柯文哲並指出，從民調來看陳時中已經沒有機會了，所以回去鞏固基本盤、只求不要崩盤而已。（編輯：張銘坤）1111024