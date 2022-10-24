韓國瑜時期運發局長任後援會長 陳其邁：感謝信賴

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市長陳其邁體育界後援會總會長許文宗，在前市長韓國瑜執政時曾任運發局長。陳其邁今天說，許文宗瞭解他讓高雄成為運動城市的努力，願一起繼續推動，感謝信賴。

陳其邁今天出席美濃運動中心開幕暨二期景觀改善工程記者會，並接受媒體聯訪表示，美濃運動中心一期工程已完工，場地和室內體健設施都已經設置完畢，周邊也將安排親水公園、步道等，和美濃地景結合成為可以讓長輩休閒、聊天、運動的地方。

陳其邁體育界後援會昨天成立，擔任總會長的高雄市體育總會理事長許文宗，曾在前市長韓國瑜執政時擔任運發局長。

對此陳其邁說，提升運動風氣、培養優秀選手與黨派無關，市府大幅度增加運發局預算、整建14個運動中心、吸引職業隊伍到高雄、大幅增加選手補助，並和醫學中心合作等，都是為讓高雄成為運動城市，「許文宗瞭解我這2年的努力，在邀請擔任後援會長時一口答應，願意跟我在未來4年一起繼續推動，感謝他的信賴」。

陳其邁近期積極安排選舉行程，上週六從市區跑到美濃、內門，又舉辦競選總部成立大會；週日除體育後援會成立，還到桃園為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站台，媒體詢問會不會請假。

陳其邁說，市政不能停，工作日的行程仍盡量以市政優先，不耽誤市政建設，會利用六、日和下班時間從事選舉活動，如果偶爾有1、2場需要請假，會依規定請假，選舉事務由競選總部安排。

日前競選總部成立大會上，有台灣基進、無黨籍議員參選人一同站台，並喊出「得票破百萬」。對此陳其邁說，施政不分黨派，很感謝有相同想法的人願意一起往前衝；至於得票數，就實實在在做事情，選票交給選民作主，相信選民會做出理性判斷。（編輯：謝雅竹）1111024