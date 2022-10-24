中選會：台灣採投開票合一制 尚無集中開票法律依據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北24日電）為避免重演2018年九合一合併公投產生的邊投票邊開票亂象，立委建議等每個縣市所有投票所投完票後，再齊一開票。中選會今天表示，台灣採「投開票合一制」，非採集中開票制度，尚無集中開票或其他開票制度的法律依據。

國民黨立委洪孟楷上午在立法院內政委員會質詢時提及，如何避免4年前九合一合併公投時，邊投票、邊開票情形發生，能否等整個縣市都確定投完票，才開始開票。

列席的中選會主委李進勇說，做不到，如果有一、兩個投開票所發生臨時狀況，必須緊急處理，其他投票所都要停下來等，這樣會更亂，希望這種情形不要發生，也會立即排除，時間差除非延續相當長，才可能會有影響投票的情形發生。

中選會也透過新聞稿指出，依選罷法規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票；投票所在投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。因此選舉人或投票權人在下午4時前到達投票所，依規定仍可投票，個別投票所則是在投票完畢後，就依法改為開票所進行開票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中選會表示，台灣的投開票制度是採「投開票合一制」，非採集中開票制度。中選會及所屬選委會依法辦理選務，尚無部分立委所指，有集中開票或其他開票制度的法律依據。

中選會說，投票日下午4時止，主任管理員應宣布投票時間截止，對投票時間截止前到場的選舉人或投票權人則仍應准其投票；投票時間截止後，會有選務人員站在隊末，並持投票排隊終點的手持標語，確實執行管制作業，並由警衛人員協助維護現場秩序。（編輯：謝佳珍）1111024