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賴清德：政府要整合各界力量 降低糖尿病發生率

2022/10/24 18:24
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（中央社記者葉素萍台北24日電）副總統賴清德今天說，糖尿病對全球、對台灣都是非常嚴重的一項慢性疾病，政府要整合各界的力量，防治糖尿病與照顧患者，包括降低糖尿病發生率。

賴副總統今天出席「2022糖尿病防治與照護高峰論壇」，他致詞指出，糖尿病是非常重要的醫療問題。根據「國際糖尿病聯盟」的統計，目前全球約有5億人罹患糖尿病，推估至2045年，將有7億人罹病。

他說，根據國民健康署的統計，2017年至2020年，台灣糖尿病盛行率是11.1%，代表約有200萬人罹患糖尿病；糖尿病也是台灣第5大死因；糖尿病對全球、對台灣都是非常嚴重的一項慢性疾病。

副總統提到，中華民國糖尿病學會及中華民國糖尿病照護協會積極與政府合作，推動糖尿病的防治與照護，包括讓病人了解糖尿病的危險因子，及早診斷、及早介入、及早治療，以及運用台灣糖尿病醫療照護網絡照顧患者，現已獲致良好成果。台灣糖尿病標準化死亡率，從2002年每10萬人口37.1下降至去年的23.8，降幅達35%。

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副總統指出，世界衛生組織今年公布2030年防治糖尿病的目標，包括80%的病人都能得到診斷與治療；80%的病人要良好控制三高；100%第一型糖尿病人獲得可負擔的胰島素等。事實上，以台灣的條件，有健保制度，還有醫護人員的專業能力，要達到這些目標並不困難。

賴副總統強調，政府要整合各界的力量，防治糖尿病與照顧患者。未來要做的就是降低糖尿病發生率，以及讓民眾從小就養成健康促進的習慣及健康的生活型態。他也請衛福部研議，如何集中資源，對糖尿病做系統性、完整性的防治、照護及後續的健康促進。他相信未來一定能做好對糖尿病的控制，朝健康目標邁進。（編輯：林興盟）1111024

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