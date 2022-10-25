林耕仁客家後援會成立 宣示打造文化新都會

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）25日成立客家後援會，林耕仁致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市約有30%是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天成立客家後援會，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態，發揚客家文化核心重鎮的觀光資源。

林耕仁致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市約有30%是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，推動客家文化的保存與傳承。

林耕仁說，新竹市政府過去推出大型週期性活動，如客家文化節、客家浪潮等，也喊出興建國際級客家展演中心，以及關東客家主題市場改造計畫；但是過去民進黨執政近8年，喊的比做的大聲，沒有行動力，活動流於形式，客家文化沒有真正得到推廣。

林耕仁表示，他提出「客家新都會」理念，透過新竹獨有的高科技特色，與豐厚客家文化做結合，讓客家文化不只侷限於鄉土，而是與城市文創、觀光、節慶、大型活動等層面創造新連結，打造客家型的都會聚落，提升新竹客的整體認同。

針對民眾黨新竹市長參選人高虹安提出的「0-6歲市府養」政見，林耕仁提供新聞稿表示，之前他提出重陽敬老金多加發新台幣1000元照顧長輩，民眾黨的議員參選人就抨擊沒有財政紀律，而高虹安的昂貴政策財源從何而來，應先解釋，而非撒錢搏支持。（編輯：李錫璋）1111025