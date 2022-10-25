更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/201
首頁 / 政治

林耕仁客家後援會成立 宣示打造文化新都會

2022/10/25 11:01（10/25 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）25日成立客家後援會，林耕仁致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市約有30%是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月25日
國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）25日成立客家後援會，林耕仁致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市約有30%是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天成立客家後援會，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態，發揚客家文化核心重鎮的觀光資源。

林耕仁致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市約有30%是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，推動客家文化的保存與傳承。

林耕仁說，新竹市政府過去推出大型週期性活動，如客家文化節、客家浪潮等，也喊出興建國際級客家展演中心，以及關東客家主題市場改造計畫；但是過去民進黨執政近8年，喊的比做的大聲，沒有行動力，活動流於形式，客家文化沒有真正得到推廣。

林耕仁表示，他提出「客家新都會」理念，透過新竹獨有的高科技特色，與豐厚客家文化做結合，讓客家文化不只侷限於鄉土，而是與城市文創、觀光、節慶、大型活動等層面創造新連結，打造客家型的都會聚落，提升新竹客的整體認同。

針對民眾黨新竹市長參選人高虹安提出的「0-6歲市府養」政見，林耕仁提供新聞稿表示，之前他提出重陽敬老金多加發新台幣1000元照顧長輩，民眾黨的議員參選人就抨擊沒有財政紀律，而高虹安的昂貴政策財源從何而來，應先解釋，而非撒錢搏支持。（編輯：李錫璋）1111025

林耕仁
林耕仁批公家活動拉抬沈慧虹 竹市府：無造勢行為 高虹安稱輔導科智非兼職 林耕仁：有無領薪是重點
高虹安
高虹安推動友善生育城市 提凍卵補助政見 登市府舞台惹議 沈慧虹反擊：難怪高虹安不辭立委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市長選戰衝刺 黃珊珊陸空齊發盼用能力超越藍綠